Зеленський у Туреччині зустрівся з Ердоганом

Український лідер 8 березня прибув до Стамбула. Стало відомо, що Зеленський вже зустрівся з турецьким президентом.

У Стамбулі відбуваються переговори українського та турецького президентів. Політики обговорять питання війни в Україні, а також зачеплять низку інших важливих тем.

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Переговори Зеленського та Ердогана

На сторінці у соцмережі "Х" Володимира Зеленського, а також офіційному сайті президента Туреччини з'явилися світлини із зустрічі політиків. Крім того, глава нашої держави прокоментував її словами у пості.

Він подякував Туреччині за надійну підтримку України. Також президент висловив упевненість, що обидві країни зможуть, працюють разом досягти безумовної безпеки судноплавства в Чорному морі. Цього передусім потребує глобальна продовольча безпека.

Ми зацікавлені у зміцненні двосторонньої співпраці та спільного виробництва з турецькими оборонними компаніями,

– наголосив Зеленський.

Глава держави заявив, що Україна потребує допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всього нашого народу, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні.

Президенти України та Туреччини зустрілися / Фото мережа "Х" Володимир Зеленський

Зеленський на переговорах з Ердоганом / Фото tccb.gov.

Візит Зеленського до Туреччини: що відомо