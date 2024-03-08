Зеленський у Туреччині зустрівся з Ердоганом
Джерело:Володимир Зеленський
Український лідер 8 березня прибув до Стамбула. Стало відомо, що Зеленський вже зустрівся з турецьким президентом.
У Стамбулі відбуваються переговори українського та турецького президентів. Політики обговорять питання війни в Україні, а також зачеплять низку інших важливих тем.
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Переговори Зеленського та Ердогана
На сторінці у соцмережі "Х" Володимира Зеленського, а також офіційному сайті президента Туреччини з'явилися світлини із зустрічі політиків. Крім того, глава нашої держави прокоментував її словами у пості.
Він подякував Туреччині за надійну підтримку України. Також президент висловив упевненість, що обидві країни зможуть, працюють разом досягти безумовної безпеки судноплавства в Чорному морі. Цього передусім потребує глобальна продовольча безпека.
Ми зацікавлені у зміцненні двосторонньої співпраці та спільного виробництва з турецькими оборонними компаніями,
– наголосив Зеленський.
Глава держави заявив, що Україна потребує допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всього нашого народу, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні.
Президенти України та Туреччини зустрілися / Фото мережа "Х" Володимир Зеленський
Зеленський на переговорах з Ердоганом / Фото tccb.gov.
Візит Зеленського до Туреччини: що відомо
- 8 березня турецькі ЗМІ повідомили, що о 12:00 за київським часом літак Зеленського з делегацією приземлився в аеропорті у Стамбулі. Видання зазначали, що зустріч лідерів країн запланована на вечір.
- Перед цим Зеленський побував на верфі, де будують другий корвет типу Ada для ВМС України. Президент присвоїв йому ім'я гетьмана Івана Виговського.
- Раніше в Офісі президента зазначали, що головною темою переговорів буде перебіг війни в Україні. Також політики обговорять зернову угоду, безпеку судноплавства у Чорному морі, співпрацю в оборонній сфері, звільнення українських військовополонених, а також організацію саміту миру.
- Нагадаємо, що приїзду Зеленського до Стамбула передувала заява очільника МЗС Туреччини. У ній міститься заклик до Києва та Москви домовитися про припинення вогню. В Анкарі вважають, що обидві сторони конфлікту вичерпали свої можливості і "досягли того, що могли досягти війною".
- Ще перед цим Ердоган наголосив, що готовий знову стати посередником між Зеленським і Путіним.