Зеленський твердо пообіцяв, – Шольц про те, що у межах ТКГ будуть обговорювати статус Донбасу
Олаф Шольц заявив, що найближчим часом у межах ТКГ обговорюватимуть статус Донбасу. Про це канцлера Німеччини запевнив український лідер.
Про це Шольц згадав у межах свого візиту до Москви 15 лютого. Про деталі зустрічі розповіли російські ЗМІ, передає 24 канал.
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Тут необхідні зрушення і прогрес. Зеленський пообіцяв, що в рамках ТКГ дуже скоро будуть обговорюватися всі передбачені законопроєкти. Це хороше зрушення,
– зазначив Шольц.
Про які законопроєкти мовиться
Раніше Зеленський пообіцяв, що Тристороння контактна група (ТКГ) скоро почне обговорення законопроєктів про:
- особливий статус Донбасу,
- і вибори на непідконтрольних територіях;
- зміни до Конституції України.
Додамо, що українська сторона виключає можливість особливого статусу Донбасу з так званим правом вето, яке б дозволило регіону блокувати стратегічні рішення України.
Переговори Шольца із Зеленським та Путіним
- Канцлер Німеччини 14 лютого прибув до Києва з офіційним візитом. Там він разом з Володимиром Зеленським обговорив актуальні питання, зокрема про запровадження комплексного пакету санкцій проти Росії у разі агресії.
- Вже на наступний день, 15 лютого, Шольц вирушив у Моству, щоб зустрітися з Володимиром Путіним. Політики говорили про Україну, газ та "гарантії безпеки".
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