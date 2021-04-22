Зеленський увів у дію рішення РНБО про проведення огляду оборонної сфери

Український президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо огляду оборонно-промислового комплексу. Тепер Кабмін повинен представити стратегію його розвитку.
Джерело:Офіс Президента
Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента 21 квітня. Він набирає чинності з дня опублікування.
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Напередодні РНБО розглянула та затвердила звіт про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу.
Документ, схвалений Кабміном, на засіданні 15 квітня представив міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.Довідка. У звіті, мовилося, зокрема, про спроможність та готовність ОПК – озброєння, боєприпаси, військову та спеціальну техніку.
Що буде далі
Згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони, тепер уряд повинен внести на її розгляд Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.
Зазначимо, що її повинні підготувати, враховуючи результати проведеного огляду оборонної сфери. Для цього в українських урядовців є 14 днів.
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Що відбувається біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу