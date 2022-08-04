Зеленський змінив склад Ради нацбезпеки та оборони
4 серпня 2022 , 22:35Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський увів до складу РНБО Андрія Костіна й Василя Малюка. Відповідний указ набув чинності 4 серпня.
Окрім того, український лідер вивів зі складу РНБО Івана Баканова та Ірину Венедіктову. До слова, глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що вже підписав подання на призначення Венедіктової пані послом у Швейцарії.
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Увести до персонального складу РНБО таких людей: Андрія Костіна – генерального прокурора, Василь Малюк – перший заступник голови СБУ,
– мовиться у повідомленні.
Призначення Костіна та Малюка
- Василя Малюка призначили виконувачем обов'язків глави СБУ. Відповідний указ Зеленський підписав 18 липня.
- Андрій Костін став новим генпрокурором України. Верховна Рада призначила його на посаду 27 липня. Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – зауважив, що як юрист Костін має бездоганну репутацію в професійному середовищі. Окрім того, він добре розуміє проблеми правоохоронної галузі. За словами радника голови ОП, саме тому Зеленський зупинив свій вибір на цій кандидатурі.
- Подоляк назвав Костіна "юридичним перфекціоністом". У 2021 році він був одним з основних претендентів на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Водночас вибув з конкурсу.
- Окрім того, у певний час Костін виконував обов'язки першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі.
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