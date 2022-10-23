Це стара людина, яка не пам’ятає, про що вона говорила, – Зеленський про Путіна

У Кремлі намагаються вмовити Україну продовжити переговори різними маніпулятивними методами. Однак Президент України вкотре наголошує, що жодних розмов, поки при владі в Росії Путін, не може бути.

Володимир Зеленський каже, що відновлення перемовин буде можливим лише після звільнення українських територій та усунення від президентства кремлівського диктатора.

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Зеленський каже, що Путінське "бла-бла-бла" нічого не варте

Президент України в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC зазначив, що Владімір Путін купу разів порушував міжнародне право та всі обіцянки, що були сказані на Нормандському форматі.

Нормандський формат — зустрічі у чотиристоронньому форматі, де обговорюють питання щодо російської збройної агресії проти України.

Тоді російська сторона відмовлялася говорити про Крим, стверджувала, що Росія не збирається йти повномасштабною війною чи окуповувати українські території. Путін скандував, що не має жодного стосунку до ситуації на Донбасі й що російських військових там теж немає.

Все це "бла-бла-бла" старої людини, яка вже не пам'ятає, що вона говорила. Де він слово давав, а де не давав,

– каже Зеленський.

За яких умов Україна може погодитися говорити з Росією

Президент України стверджує, що не бачить сенсу говорити з людиною, яка не дотримує слова, бреше і постійно змінює свою позицію. За його словами, референдуми стали крапкою в історії перемовин. Українська сторона скаже в якому форматі й з ким готова говорити тільки після виконання певних вимог.

Зеленський каже, що відновить переговори лише коли:

російські війська вийдуть з України;

Путіна усунуть від влади;

Росія поверне Україні території, які були затверджені станом на 1991 рік.

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Експерти про нав'язливе бажання Росії відновити переговори

На думку іноземних аналітиків та ЗМІ, Росія зараз надзвичайно потребує відновлення перемовин. Вони вважають, що Путін хоче домогтися припинення вогню, щоб підготуватися до наступного наступу.

Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що Кремль намагається використати Каховську греблю, щоб шантажувати й примусово посадити Україну за стіл перемовин. Росіяни розуміють, що вони програють і намагаються призупинити воєнні дії таким чином, вважає експерт.

Водночас президент Туреччини також намагається схилити Україну до переговорів з країною-терористкою. Політичний та економічний експерт Валерій Клочок думає, що цим Ердоган намагається утриматися надовше при владі та покращити своє політичне становище.

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