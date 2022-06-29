Його оточення "хворе", – Зеленський відповів на чутки про рак у Путіна

Президент Володимир Зеленський висловився щодо чуток про хворобу Путіна. Український лідер наголосив, що вона полягає в неповазі до нашого народу.

Справжня хвороба Путіна набагато серйозніша, ніж та, про яку говорять у ЗМІ та розвідці. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

До теми Путін пройшов курс лікування від раку на пізній стадії, – Newsweek

Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба до таких катувань,

– пояснив президент.

При цьому, за словами Зеленського, це хвороба не лише однієї людини. Президент вважає, що багато людей в оточенні Путіна "хворі". У них є зайві амбіції, неповага до міжнародного права, до життя людей. Так, людське життя для Кремля – це просто матеріал.

Тому Зеленський наголосив, що саме ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше – це балачки.

Чутки про рак Путіна

Видання Mirror, посилаючись на джерело в російській розвідці, стверджувало, що у Путіна важка й швидко прогресуюча форма раку. Писали, що жити російському президенту залишилося від 2 до 3 років. Також у статті мовилось, нібито Путін втрачає зір, а його кінцівки неконтрольовано тремтять.

Очільник української розвідки Кирило Буданов теж заявив, що у Путіна кілька важких захворювань, а рак – лише одне із них.

Згодом в американських ЗМІ з'явилась інформація, мовляв, російський диктатор у квітні пройшов курс лікування раку на пізній стадії.

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