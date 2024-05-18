"Вони як звір": Зеленський оцінив можливість повторного наступу росіян на Київ

Росія не має достатньо сил для повномасштабного наступу на українську столицю. Водночас ворога не варто недооцінювати.

Про це сказав Володимир Зеленський під час інтерв'ю для AFP, яке публікує "Голос Америки".

Читайте також В ISW пояснили, що стоїть за операціями окупантів на Харківщині та новою заявою Путіна

Чи можливий наступ

За словами глави держави, в Росії недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю, такого, як був на початку вторгнення".

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.

Вони як звір… Якщо вони відчувають слабкість десь у цьому напрямку, вони будуть тиснути,

– наголосив президент.

Ситуація на Харківщині

В інтерв'ю Зеленський сказав, що російські сили "хочуть атакувати" місто, хоча розуміють, що це буде "дуже важко".

Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть довго боротися,

– сказав він.

Що зараз відбувається на Харківському напрямку