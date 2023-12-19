Багато питань до Орбана, – Зеленський відповів, чи тисне Угорщина щодо переговорів з Путіним
Володимир Зеленський зазначив, що політика Орбана не дуже дружня до України. Також президент відповів, чи справді угорський прем'єр тисне на нього щодо переговорів з російським диктатором.
Під час пресконференції 19 грудня Володимир Зеленський заявив, що ніколи не говорив з Орбаном про припинення вогню чи про діалог з Путіним. Про це повідомляє 24 Канал.
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Політика Угорщини не дуже дружня до України
Журналісти запитали у Володимира Зеленського, чи тисне на нього Віктор Орбан, щоб Україна пішла на перемир'я з Росією. Президент відповів, що ніколи не говорив з ним про це.
Я ніколи не говорив з Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з Путіним. Ніколи. Можливо, він підіймав цю тему з його друзями чи лідерами в ЄС або США. Щось було таке в його промові, але для мене це дещо дивно. Тому що іноді його політика не дуже дружня до нас, і він знає це. І це факт. Він чув його від мене,
– сказав Зеленський.
Зеленський хоче зустрітися з Орбаном віч-на-віч
Президент повідомив, що в нього було багато питань до Орбана. За два роки повномасштабної війни досвід прямого діалогу з ним не дав можливість побачити дружні відносини проти й підтримку в спротиві російській агресії.
Але, тим не менш, ми сусіди, ми намагаємося знайти рішення і відповіді на певні запитання, але задля цього нам треба організувати зустріч,
– повідомив президент.
Він також розповів, що під час минулої зустрічі Аргентині він казав Орбану: "Вікторе, дай мені одну причину, чому ви нас не підтримуєте в ЄС", на що той не зміг відповісти.
На пропозицію Зеленського організувати офіційну зустріч угорський прем'єр теж не знайшов відповіді. Однак український президент сподівається, що це відбудеться.
Я думаю, що ми могли б знайти дипломатичне рішення, і наші сторони будуть працювати над цим,
– додав глава держави.