Розмови про можливі поступки України: Зеленський сказав, що надихає Путіна воювати надалі

Зеленський сказав, що брак рішучості у партнерів спонукає Путіна діяти активніше. Президент підкреслив, що слабкість лише посилює агресію.

Володимира Зеленського спитали, чи, на його думку, будь-які розмови про можливі поступки України не надихають Путіна продовжувати війну, не роблять його сміливішим. Глава держави відповів, що слабкість союзників Києва робитиме російського диктатора більш впевненим у наступних кроках, передає 24 Канал.

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Слабкість посилює агресію

Президент наголосив, що у Путіна немає бажання завершувати цю війну. Він хоче розтягнути цей процес, бо якщо війна буде дуже довгою, це дозволяє йому максимально виснажувати Україну. Безумовно, він буде виснажувати й своє населення, але він не переймається цим питанням.

У будь-якому разі чим більше триватиме війна, тим менше російське суспільство звертатиме уваги на внутрішні питання, проблеми економіки тощо.

Будь-яка слабкість партнерів надихатиме Путіна. Тому ми просимо посилити нас і щодо безпекових гарантій, зброї та майбутнього після війни. Тільки силу він розуміє, на мій погляд,

– сказав Зеленський.

Прем'єр Хорватії Андрєй Плєнкович погодився, що слабкість посилює, а сила послаблює агресію. Якщо переговорна позиція слабка, доведеться думати про поступки, якісь втрати територій. Це найгірший меседж у світі для міжнародного права. Адже це активізує будь-кого, хто має амбіції до розширення.

До слова, Зеленський прокоментував зрив "Рамштайну".