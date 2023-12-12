Цьому радіють Путін і його свита, – Зеленський відповів на затримки допомоги Україні в Конгресі

Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що не можна розводити дебати навколо життів українців, які боронять свою державу. За його словами, захист життів не може чекати. Натомість від будь-яких зволікань виграють лише Путін і його команда.

Так він прокоментував питання затримки допомоги України, які виникли в американському Конгресі. Про це український лідер заявив під час промови у Національному університеті оборони США.

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Від невирішених питань на Капітолії виграють тільки Путін і його команда

Зеленський наголосив: якщо когось і можуть надихати невирішені питання на Капітолійському пагорбі, то це лише Путіна та його хвору свиту.

Вони бачать, що їхні мрії стають реальністю, коли бачать затримки та скандали. Вони бачать, як руйнується свобода, коли зменшується підтримка борців за цю свободу. Такі, як Путін, не мають навіть і сподіватися подолати свободу,

– зауважив президент.

Він додав, що Росія прагне значно більшого, ніж земля, ресурси чи населення України. Україна, за його словами, потрібна Росії лише як плацдарм.

Тому, наголосив Зеленський, Україна має мати таку упевненість, які мав президент Рейган у 1989 році, коли він виголосив "Зносьте цю стіну", і Берлінську стіну було знесено.

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