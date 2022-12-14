Пишаюся ППО, – Зеленський відреагував на атаку на Київ і область

Росіяни з самого ранку 14 грудня атакували Київ та область дронами-камікадзе. На це відреагував президент Володимир Зеленський.

Молодці, – Зеленський до військових

Президент повідомив, що окупанти запустили по столиці й Київській області 13 "Шахідів". Усі безпілотники збили наші сили ППО.

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Глава держави подякував захисникам нашого неба за успішну роботу. Завдяки воїнам чергова масована атака росіян не вдалася.

Попередньо, всі 13 (дронів – 24 канал) збиті нашими українськими силами ППО. Молодці. Пишаюся,

– наголосив політик.

Зеленський також закликав громадян не ігнорувати сирени, які сповіщають про повітряну тривогу.

Президент відреагував на масовану атаку дронами: відео

Що відомо про атаку на Київ та область

Ранок для киян та мешканців Київщини почався з гулу "мопедів". Повітряну тривогу оголошували також у Житомирській та Вінницькій області, однак туди дрони не долетіли.

Загалом тривога на Київщині тривала понад 3 години. Вперше про те, що в регіоні працює ППО голова ОВА Олекій Кулеба повідомив о 06:24. Він закликав громадян не виходити з укриття. Через годину мер Києва Віталій Кличко повідомив, що військові збили вже 10 "Шахідів". Уламки впали на 2 адміністративні будівлі у Шевченківському районі міста.