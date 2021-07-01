Олігархи – минуле, нам потрібні великі бізнесмени, – Зеленський відреагував на рішення Ради

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про олігархів. Ініціативу щодо зміни статусу цієї когорти людей висунув Володимир Зеленський.

Після успішного голосування Ради, президент подякував нардепам за підтримку. Відповідний пост він написав у своїх соцмережах.

Нагадаємо Рада попередньо підтримала законопроєкт про олігархів

"Олігархи мають стати бізнесменами"

Зеленський наголосив: цей законопроєкт залишає олігархів у минулому, а майбутнє – чесна гра бізнесменів та однакові правила.

Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх,

– написав Зеленський.

Володимир Зеленський подав до Верховної Ради документ 2 червня і позначив його як невідкладний. Відтак через місяць нардепи його розглянули.

Нардепи підтримали ініціативу Володимира Зеленського 275 голосами. "За" голосувала його політсила "Слуга народу", групи "За майбутнє", "Довіра" і декілька позафракційних депутатів.

Ініціатива законопроєкту про олігархів: головне

Після одного із засідань РНБО, на якому ухвалили черговий пакет санкцій, Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів.

Він наголосив, що в олігархів буде вибір: потрапити під санкції або припинити незаконну діяльність.

Думку президента підтримав і секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що олігархи "мають дуже великий вплив на економіку, внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси".

Згодом Рада нацбезпеки зазначила, що в Україні є щонайменше 13 олігархів.

: 1 липня нардепи проголосували за документ лише у першому читанні. Надалі законопроєкт має пройти правки і опісля – голосування у другому читанні.