Свідомий терор, – Зеленський відреагував на масовану атаку дронами
Джерело:Володимир Зеленський
Росія 25 листопада масовано атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". На ворожий обстріл відреагував президент нашої країни.
Зранку 25 листопада Росія запустила по нашій державі рекордну кількість БпЛА. Володимир Зеленський вказав на те, що країна-агресорка зробила це у ніч на день пам'яті жертв Голодомору, а саме на 90 роковини трагедії.
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Росія пишається, що може вбивати
Український лідер переконаний, що Росія обрала таку дату не випадковою
Свідомий терор. Саме в цей час,
– написав він.
Крім цього, він сказав, що керівництво Росії пишається тим, що може вбивати. Зеленський також відзначив роботу української ППО, яка збила значну кількість повітряних цілей. Він наголосив, що потрібно продовжувати працювати, щоб ще більше її посилити.
Президент також наголосив, що країна-агресорка має відповідати за скоєне.
Росія атакувала Україну 25 листопада
- Основою ціллю окупантів під час масованого обстрілу зранку 25 листопада став Київ. На підльотах до столиці сили протиповітряної оборони знищили понад 60 "Шахедів". Відомо про руйнування у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах внаслідок падіння уламків на багатоповерхівки. Зокрема, у Солом'янському районі щонайменше двоє постраждалих, серед яких 11-річна дитина.
- Ворожі БпЛА також збивали й над іншими регіонами України. Зокрема, над Черкащиною. Там уламки впали на відкриту територію. На щастя, обійшлося без постраждалих та без суттєвих руйнувань.
- Сили оборони Півдня повідомили, що ворожі безпілотники атакували Миколаївську та Кіровоградську області. На щастя, люди вціліли. Загалом, там знищили три БпЛА. Також глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вороги атакували область вночі. Наші військові збили як дрони, так і ракету ворога.