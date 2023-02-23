Діагноз ставити рано, але для нас це непогано, – Зеленський про "мирні ініціативи" Китаю

Президент Володимир Зеленський прокоментував так звані "мирні ініціативи" з боку Китаю. За словами глави держави, заяви Пекіна уже є хорошим сигналом для нашої держави.

Про це президент заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві, повідомляє 24 Канал. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Україна послала чіткий сигнал Китаю про бажання комунікувати.

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Позитивний сигнал від Китаю

Володимир Зеленський відзначив, що ознайомлений із загальними питаннями китайської ініціативи, проте повного документа з пропозиціями від Пекіна він не бачив.

Зараз дуже рано ставити діагноз цьому документу, і я вважаю, що в цілому те, що Китай почав говорити про Україну і пішли якісь сигнали – це дуже непогано. Для нас важливо, щоб усі держави, бажано, були на нашому боці, на боці справедливості, але те, що Китай вже про це говорить – це вже якісь перші кроки, це дуже непогано,

– наголосив Зеленський.

Водночас глава держави акцентував, що про якісь конкретні висновки можна буде говорити тільки після детального ознайомлення із пропозиціями Пекіна, адже буде зрозуміло, що вони пропонують.

Також Володимир Зеленський переконаний, що Україні потрібна зустріч з Китаєм, натякаючи на діалог з лідером КНР Сі Цзіньпіном. За словами президента, наші дипломати передали китайським колегам відповідний сигнал.

Про які "мирні ініціативи" йдеться

На Мюнхенській конференції міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що війна Росії проти України не має тривати – її треба терміново закінчувати.

У китайській пропозиції щодо мирного врегулювання війни наголосили на необхідності дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Зокрема, суверенітету та територіальної цілісності України.

Водночас Пекін вважає, що в ході врегулювання конфлікту слід врахувати "законні інтереси всіх держав у сфері безпеки". Тобто Китай пропонує зважати на "занепокоєння" кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Офіційний документ з усіма пропозиціями обіцяють опублікувати найближчим часом. Однак у Пекіні кажуть, що це не "мирний план", а позиційний документ.

Напередодні у відповідь на заяви Китаю Володимир Зеленський констатував, що в Києві уже напрацювали стратегію, яка забезпечить мир в Європі. Зеленський також очікує, що її підтримуватимуть інші держави.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жодних прямих контактів Володимира Зеленського та сі Цзіньпіна не було. Глава МЗС Дмитро Кулеба в одному з інтерв'ю заявляв про те, що були спроби організувати телефонну розмову лідерів України та Китаю, однак поки безрезультатно.