Для тих, хто погано почув, – Зеленський відреагував на скандал з Тищенком
26 січня 2023, 23:17Читать новость на русском
Президент Володимир Зеленський відреагував на скандал із поїздкою нардепа Миколи Тищенка до Таїланду. Глава держави нагадав, що РНБО заборонила виїзд чиновників за кордон в особистих цілях.
Президент повторив, що будь-який виїзд за кордон державних посадовців, нардепів чи представників місцевої влади повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке всі бачили.
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Лідер наголосив, що інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде. Він переконаний – це справедливе рішення.
На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув, – додав Зеленський.
Дивіться звернення Зеленського: відео
Скандал з Тищенком: що відомо
- На сайті посольства України в Таїланді 26 січня анонсували зустріч з народним депутатом Миколою Тищенком. Він поїхав туди нібито "покращувати взаємодію" з представниками української громади. Однак зустрітись мали в 4-зірковому готелі Novotel.
- Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Він запевнив, Тищенка звільнять з посади заступника голови фракції "Слуга народу".
- Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що Миколу Тищенка виключили з партії.
- Українці також були обурені. Мережа вибухнула мемами.