Невимовний біль, – Зеленський відреагував на трагедію у Броварах
18 січня 2023, 12:02Читать новость на русском
У Броварах 18 січня розбився вертоліт з керівництво МВС на борту. Він впав поблизу дитячого садочка та житлового будинку. Володимир Зеленський відреагував на трагедію.
Український лідер повідомив, що станом на 12:00 підтверджена загибель 15 людей. Водночас точну кількість жертв трагедії ще встановлюють.
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Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам'ять! Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок,
– мовиться у повідомленні.