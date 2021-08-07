Зеленський відрізняється від попередніх президентів, він починає ламати систему, – Кравчук

Леонід Кравчук нагадав, що за роки незалежності в Україні змінилися вже 6 президентів. Перший глава України вважає, що Володимир Зеленський відрізняється від своїх попередників, бо починає ламати систему.

Кравчук в інтерв'ю виданню оцінив діяльність усіх президентів України та назвав, кого вважає руйнівником наявної системи.

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Зеленський почав ламати систему

Перший лідер незалежної України нагадав, що країна від 1991 року має вже 6-го президента. Кравчук зазначив, що дивився на тих, хто прийшов після його, і бачив, що їхня "поведінка, слово, постава, обличчя – все це було напіврадянське".

Вони були чогось вожді. Зеленський від них відрізняється. У нього цього немає,

– пояснив політик.

На його думку, саме чинний глава держави й тільки тепер починає ламати ту систему, яка була до нього. Однак Кравчук уточнив: Зеленський почав, та ще не зламав систему.

Президенти України за роки незалежності: коротко

Першим главою незалежної України був Леонід Кравчук. На посту президента він перебував з 5 грудня 1991 року по 19 липня 1994 року.

Далі найвищу державну посаду обійняв Леонід Кучма. Він залишався президентом впродовж 2 каденцій – до 23 січня 2005 року.

Після цього українським лідером на наступні 5 років – до 25 лютого 2010 року – став Віктор Ющенко.

Згодом президентом був проросійський політик Віктор Янукович. Він втік з країни 22 лютого 2014 року, тому тимчасово країну очолив Олександр Турчинов.

П'ятим главою держави був Петро Порошенко – до 20 травня 2019 року.

Його на посту замінив Володимир Зеленський.