Зеленський відрізняється від попередніх президентів, він починає ламати систему, – Кравчук
Джерело:LB.ua
Леонід Кравчук нагадав, що за роки незалежності в Україні змінилися вже 6 президентів. Перший глава України вважає, що Володимир Зеленський відрізняється від своїх попередників, бо починає ламати систему.
Кравчук в інтерв'ю виданню оцінив діяльність усіх президентів України та назвав, кого вважає руйнівником наявної системи.
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Зеленський почав ламати систему
Перший лідер незалежної України нагадав, що країна від 1991 року має вже 6-го президента. Кравчук зазначив, що дивився на тих, хто прийшов після його, і бачив, що їхня "поведінка, слово, постава, обличчя – все це було напіврадянське".
Вони були чогось вожді. Зеленський від них відрізняється. У нього цього немає,
– пояснив політик.
На його думку, саме чинний глава держави й тільки тепер починає ламати ту систему, яка була до нього. Однак Кравчук уточнив: Зеленський почав, та ще не зламав систему.Важливо! Наразі Леонід Кравчук перебуває у реанімації після операції на серці. Лікарі під'єднали 87-річного політика до апарату штучної вентиляції легень.
Президенти України за роки незалежності: коротко
- Першим главою незалежної України був Леонід Кравчук. На посту президента він перебував з 5 грудня 1991 року по 19 липня 1994 року.
- Далі найвищу державну посаду обійняв Леонід Кучма. Він залишався президентом впродовж 2 каденцій – до 23 січня 2005 року.
- Після цього українським лідером на наступні 5 років – до 25 лютого 2010 року – став Віктор Ющенко.
- Згодом президентом був проросійський політик Віктор Янукович. Він втік з країни 22 лютого 2014 року, тому тимчасово країну очолив Олександр Турчинов.
- П'ятим главою держави був Петро Порошенко – до 20 травня 2019 року.
- Його на посту замінив Володимир Зеленський.