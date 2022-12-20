"Президент разом з воїнами в самому пеклі": чим важлива поїздка Зеленського в Бахмут

Володимир Зеленський відвідав Бахмут, біля якого тривають важкі бої. Президент під час візиту нагородив військових, які мужньо обороняють рідну землю від ворога. Чим важлива ця поїздка та що про неї говорять російські пропагандисти – читайте у статті.

Зеленський – це символ нової незламної України

Про це 24 каналу сказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він нагадав, що Зеленський колись сказав важливу цитату – що "президент не може керувати всім, але він зобов'язаний надихати".

До теми Зеленський нагородив військових у Бахмуті: відео з найгарячішої точки фронту

За словами експерта, Зеленський розуміє, наскільки для українців, зокрема і воїнів, важливо, що їхній президент з ними у самому пеклі.

І це не якесь похвальство, він реально виконує свою функцію лідера країни, який не намагається самостійно керувати всім, а він діє як президент. І це важливо, бо змінює уяву про Україну,

– заявив Рибачук.

Аналітик переконує, що для всього світу Зеленський зараз – це символ нової незламної України, і він цю місію виконує, і далі буде дивувати світ, бо він це відчуває, він "несе цей хрест".

Дивіться фото з поїздки президента Зеленського у Бахмут:



Рибачук зазначив, що Путін натомість побував у Лукашенка, це було більше схоже на "мильну оперу". Він каже, що Путін показує, що він теж живий.

У пропагандистів підгорає через візит Зеленського в Бахмут

На його думку, росіяни можуть просто проігнорувати візит Зеленського до Бахмута і сказати, що його там не було насправді.

Пропагандисти, очевидно, не готові до того, що проти них воює і країна, і президент, який тролить їх. І основне – що вони не бачать паніки чи розпачу серед українців, хоча намагаються нас зачепити. Росіяни вже визнають, що Україну не можна зламати, тому починають залякувати ядерною зброєю,

– зауважив Рибачук.

Зазначимо, що пропагандисти стверджують, що опубліковані відео Зеленського в Бахмуті виглядають "вкрай непереконливо". Вони вважають, що буцімто такі "індустріальні руїни можна знайти будь-де". "Імідж для Зеленського – все, задля образу "крутого хлопця" можна піти на багато, але прогулянки під постійними обстрілами до цієї програми явно не входять", – марять російські пропагандисти.

Тож, росіяни не можуть змиритись з тим, що український президент – відважний та нічого не боїться у цьому житті. Він готовий на все заради свого народу, а не те, що бункерний диктатор Путін.

Водночас аналітик Рибачук додав, що в окупантів реальні проблеми, і це відчутно. "Дисонує те, в якому середовищі живемо ми, яких героїв ми вітаємо, а в них паніка через "бавовну", – додав він.

За його словами, росіяни просто нагнітають, зокрема Ігор Стрєлков-Гіркін сказав, нібито Україна нанесе удар у новорічну ніч по Москві.

"Тобто вони хочуть створити відчуття єдності російського народу в тому, що не Путін, а всі будуть в Гаазі. І вони нагнітають, щоб мобілізувати людей і змусити їх відчути, що війна переходить на територію Росії, і їм треба перемогти, бо всім буде смерть. І вони в цю гру будуть грати далі", – вважає Рибачук.

Рибачук про візит Зеленського в Бахмут та зустріч Путіна з Лукашенком: відео



Бахмут – найгарячіша точка фронту