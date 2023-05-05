Зеленський у Гаазі пообіцяв для росіян погані новини

Президент України Володимир Зеленський відвідав Гаагу 4 травня. Він заявив, що його міжнародні поїздки принесуть росіянам погані новини.

Про це Зеленський заявив під час своєї пресконференції, інформує 24 Канал. За його словами, під час війни в Україні йому непросто здійснювати візити до міжнародних партнерів.

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Зеленський пообіцяв для росіян погані новини

Президент зазначив, що йому важко покидати Україну під час війни, але він не хоче демотивувати цим суспільство у себе в країні та солдатів.

Це перший візит Володимира Зеленського до Нідерландів на посаді президента.

Я їду з країни на короткий термін тому, що це потрібно, а не тому, що я хочу. Для того, щоб привезти для росіян деякі погані новини, я зараз у Гаазі, до цього був у Фінляндії, недалеко від справедливості,

– наголосив Зеленський.

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