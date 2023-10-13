На тлі постійних обстрілів Зеленський відвідав Одещину: провів нараду щодо безпекової ситуації
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський відвідав Одеську область та провів ряд нарад щодо ситуації в регіоні. Зокрема, у фокусі було обговорення питання захисту інфраструктури та енергетики від атак росіян.
Президент заслухав голову Одеської ОДА та військових командувачів. Він заявив, що робота з захисту держави та людей продовжується як з партнерами, так і в Україні.
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Що відомо про візит президента
Володимир Зеленський 13 жовтня відвідав Одеську область з робочим візитом. Там президент провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів щодо безпекової ситуації в місті та регіоні.
Докладно обговорили підготовку до опалювального сезону, захист обʼєктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури, потреби системи ППО,
– повідомив президент.
Зокрема, Зеленський заслухав інформацію від голови Одеської ОДА Олега Кіпера щодо готовності до опалювального сезону, захисту електричних підстанцій та функціонування портової інфраструктури – наразі ситуація в нормі.
Командувач ОСУВ "Одеса" Андрій Гнатов повідомив про ситуацію в відповідальності ОК "Південь". Зокрема, розмова стосувалася російських атак на порти та потреб регіону в системах ППО. Про обстановку доповів і командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа. Він проінформував Зеленського про спроби росіян зірвати цивільне судноплавство та операції ЗСУ в Чорному морі.
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Ситуація в регіоні: останні новини
- Росіяни безперервно тероризують Одеську область, намагаючись вразити портову інфраструктуру. Зокрема, у ніч проти 6 жовтня були пошкоджені зерносховища, адміністративні будівлі, згоріло 9 вантажівок. Тоді поромний пункт "Орлівка" до Румунії призупиняв свою роботу.
- Зокрема, під час атак дронами-камікадзе, ті неодноразово залітали на територію Румунії. Востаннє вирву від російського безпілотника, ймовірно з після вибуху при зіткненні, виявили після атаки 11 жовтня. Це стало щонайменше 4 подібним випадком.
- Також для атак на портову або рекреаційну інфраструктуру ворог використовує надзвукові протикорабельні ракети "Онікс", які надзвичайно важко збивати. Їх росіяни випускають з берегового ракетного комплексу "Бастіон", розташованого у тимчасово окупованому Криму.