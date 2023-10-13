На тлі постійних обстрілів Зеленський відвідав Одещину: провів нараду щодо безпекової ситуації

Володимир Зеленський відвідав Одеську область та провів ряд нарад щодо ситуації в регіоні. Зокрема, у фокусі було обговорення питання захисту інфраструктури та енергетики від атак росіян.

Президент заслухав голову Одеської ОДА та військових командувачів. Він заявив, що робота з захисту держави та людей продовжується як з партнерами, так і в Україні.

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Що відомо про візит президента

Володимир Зеленський 13 жовтня відвідав Одеську область з робочим візитом. Там президент провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів щодо безпекової ситуації в місті та регіоні.

Докладно обговорили підготовку до опалювального сезону, захист обʼєктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури, потреби системи ППО,

– повідомив президент.

Зокрема, Зеленський заслухав інформацію від голови Одеської ОДА Олега Кіпера щодо готовності до опалювального сезону, захисту електричних підстанцій та функціонування портової інфраструктури – наразі ситуація в нормі.

Командувач ОСУВ "Одеса" Андрій Гнатов повідомив про ситуацію в відповідальності ОК "Південь". Зокрема, розмова стосувалася російських атак на порти та потреб регіону в системах ППО. Про обстановку доповів і командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа. Він проінформував Зеленського про спроби росіян зірвати цивільне судноплавство та операції ЗСУ в Чорному морі.

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