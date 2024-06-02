Після Сінгапура Зеленський поїде в ще одну країну, – ЗМІ

Володимир Зеленський після Сінгапуру відвідає ще одну країну. Український лідер може поїхати у Філіппіни.

Філіппінське видання заявило, що президент України прибуде до Маніли – столиці Філіппін – ввечері 2 червня. Про це журналісти написали з посиланням на дипломатичні джерела в Манілі.

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Що відомо про візит Зеленського у Філіппіни

Зеленський після поїздки до Сінгапура пізно ввечері у неділю (2 червня – 24 Канал) прибуде до столиці Філіппін – Маніли,

– написали журналісти.

Вони зауважили, що це перший візит Володимира Зеленського у країну після обрання президентом у 2019 році.

Видання написало, що президент України під час пленарної сесії на полях саміту у Сингапурі заявив, що Китай та Росія працюють над тим, щоб зірвати Глобальний саміт миру, який має відбутися 15 – 16 червня у Швейцарії.

"Що робить Росія – ця країна війни? Вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімпродукції. Погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергетику. Просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті", – пояснив Зеленський.

За його словами, Кремлю допомагає Китай. Адже Пекін не підтвердив свою присутність на будь-якому рівні та працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру.

Коротко про візит Зеленського в Сінгапур