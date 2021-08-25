Зеленський відвідає Кишинів у День незалежності Молдови
Джерело:News Maker
Президент Володимир Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності Молдови. Для цього він 27 серпня завітає до Кишинева.
З нагоди свята до молдовської столиці також прибудуть лідери Румунії та Польщі. Про це повідомили в адміністрації Майї Санду.
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Зеленський їде до Молдови
Президенти Володимир Зеленський, Клаус Йоханніс та Анджей Дуда візьмуть участь в урочистостях, організованих на площі Великих національних зборів, з нагоди 30-річчя незалежності Молдови.
- Після цього відбудеться низка двосторонніх зустрічей.
В очільниці Молдови додали, що глава Польщі прилетить до Кишинева 26 серпня. Він проведе у цей день "низку зустрічей з високопоставленими особами", зокрема з лідеркою держави Маєю Санду.Зверніть увагу! У День Державного Прапора України, 23 серпня, президентка Молдови Майя Санду взяла участь в установчому саміті Кримської платформи у Києві.
Останні події у Молдові: коротко
- Парламент Молдови на засіданні 6 серпня затвердив новий уряд країни.
- На перше засідання 26 липня зібрався новий склад парламенту держави.
- У молдовському парламенті утворилася монобільшість партії Майї Санду.
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