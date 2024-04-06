Сподіваюсь, розум переможе, – Зеленський про допомогу від США і чи погодиться Україна отримати

У конгресі США вже кілька місяців точаться суперечки стосовно ухвалення пакета допомоги для України. Володимир Зеленський прокоментував одну із пропозицій.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зволікання із допомогою Україні. Він також сказав, чи погодилася б наша держава на отримання допомоги від США в кредит, передає 24 Канал.

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Це стало внутрішньополітичним питанням США

Зеленський наголосив, що під траншами ми насамперед розуміємо зброю.

За його словами, допомога від США критична у будь-якому випадку.

Я вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування членів конгресу. На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації. Питання війни Росії проти України стало внутрішньополітичним питанням США, хоча це безпека всього світу,

– зауважив президент.

Потім він пояснив, що ми заручники того, що це – виборчий процес, це вибори, однак він вірить, що розум переможе і ми отримаємо цю допомогу.

Якщо Сполучені Штати Америки запропонують Україні допомогу в кредит, то "ми погодимося на будь-який варіант".

Президент зазначив, що "якби Україні запропонували кредитну допомогу сьогодні чи безкоштовну через рік – ми погодились б на сьогодні".

Заяви Зеленського