Сподіваюсь, розум переможе, – Зеленський про допомогу від США і чи погодиться Україна отримати
У конгресі США вже кілька місяців точаться суперечки стосовно ухвалення пакета допомоги для України. Володимир Зеленський прокоментував одну із пропозицій.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував зволікання із допомогою Україні. Він також сказав, чи погодилася б наша держава на отримання допомоги від США в кредит, передає 24 Канал.
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Це стало внутрішньополітичним питанням США
Зеленський наголосив, що під траншами ми насамперед розуміємо зброю.
За його словами, допомога від США критична у будь-якому випадку.
Я вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування членів конгресу. На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації. Питання війни Росії проти України стало внутрішньополітичним питанням США, хоча це безпека всього світу,
– зауважив президент.
Потім він пояснив, що ми заручники того, що це – виборчий процес, це вибори, однак він вірить, що розум переможе і ми отримаємо цю допомогу.
Якщо Сполучені Штати Америки запропонують Україні допомогу в кредит, то "ми погодимося на будь-який варіант".
Президент зазначив, що "якби Україні запропонували кредитну допомогу сьогодні чи безкоштовну через рік – ми погодились б на сьогодні".
Заяви Зеленського
- За словами президента, будується три лінії оборони. Їхня якість і підхід до побудови однаковий не залежно від напрямку – стандарт один. Терміни побудови також однакові, але що ближче до гарячих напрямків, то швидше будується. Здаватися все буде в один термін. Термін здачі ліній оборони – за кілька місяців. Особливу увагу звертають на попередній досвід, а конкретно на те, як росіяни долали кордон у 2022 році.
- Крім цього, він сказав, що в Україні найближчими тижнями ухвалять закон про мобілізацію. Але стримувати окупантів замало: слід завдавати ударів по територіях зосередження російських військових, щоб зірвати їхні наступальні дії. Україна передала інформацію партнерам, чого вона потребує, щоб зірвати наступ росіян.
- Також український лідер сказав, що поки нема конкретного списку країн. Дату і порядок денний, можливо, Зеленський і президент Швейцарії узгодять уже найближчими днями. Після цього почнуть розсилати запрошення. На Саміті миру очікують побачити 80 – 100 країн, він стане найбільшим.