Ми домовилися, щоб була чітка ідентифікація, – Зеленський про обмін тілами загиблих військових

Президент Володимир Зеленський висловився щодо обміну тіл полеглих солдатів. Він заявив, що українська сторона має документи, згідно з якими, Росія ідентифікувала певну частину тіл українських військових, які в неї є.

Ця частина становить близько 15 – 20%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг українського президента.

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Що сказав Зеленський про обмін тілами

Глава держави заявив, що українська сторона домовилася з російською про те, щоб була чітка ідентифікація.

Ми не жартуємо з нашими полеглими, важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитися, бо вже був такий прецедент,

– пояснює Зеленський.

Він додає, що позиція України полягає в тому, що після обміну полоненими розпочнеться підготовка щодо обміну тілами. За словами президента, через технічно важливі речі, українська сторона вважає, що це має відбутися в такому порядку.

Зазначимо, що під час брифінгу глава держави також повідомив, що вже цими вихідними (7 – 8 червня) може відбутися новий обмін полоненими.

За його словами, Москва готова обміняти 500 військових. Наразі щодо цього тривають консультації між українською та російською сторонами.