Не настільки сильний і точно не вічний, – Зеленський про Путіна

Президент України дав інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ. У ньому він назвав російського диктатора Владіміра Путіна "найнеадекватнішим ворогом за останні 100 років".

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що кремлівський очільник "не вічний". Однак раніше він неодноразово наголошував на тому, що потрібно діяти швидко і боротись за країну, а не чекати смерті Путіна.

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"Що скаже Путін"

Володимир Зеленський сказав, що станом на сьогодні в України "найнеадекватніший" ворог, якого лише можна було уявити за останні сто років. Він наголосив що дружба між країнами Центральної Азії посилить та нашою державою посилить Україну.

Але що скаже Путін? Уявіть собі. Я б дуже хотів, щоб у нас було більше зустрічей, був діалог на рівні лідерів країн. Люди завжди домовляться і я в цьому абсолютно впевнений,

– стверджує український лідер.

Президент також нагадав, що Путін "не настільки сильний і точно не вічний". За його словами, він переконаний, що усі центральноазійські країни переживуть Кремль, а зокрема й російського диктатора.

Тому, як зазначив Зеленський, потрібно думати про те, що через 10 – 20 років буде між українцями та громадянами, наприклад, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану.

"Якщо хтось когось не поважає, не буде ні контрактів, ні економік – нічого не буде, будуть візи, кордони, черги, не буде літаків, не буде великої кількості рейсів. А якщо люди поважають одне одного, то все буде дуже швидко", – сказав він.

Володимир Зеленський також наголосив, що усвідомлює потребу посилення дружби з іншими країнами. За його словами, для цього він завжди готовий йти на перший крок.

Що ще сказав Зеленський в інтерв'ю

Зеленський наголосив, що російському диктатору абсолютно наплювати на людські життя. Мало того, Путіну начхати на те, хто якою мовою говорить. Йому плювати на своїх людей, як цивільних, так і військових.

"Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше ніж два тижні тому, закінчився військовими жертвами 1 до 8. Один українець на вісім росіян", – заявив президент.

Також український президент риторично запитав: чи десь там дається ця статистика, Путіну цікаві чи ні? Голова нашої держави зауважив, що до цього тижня з боку Росії було близько 2 – 3 тисяч жертв: він постійно отримує аналітику про вбивство російських військових.