"Ми базуємося не на емоціях, а на контрактах": Зеленський прокоментував заяви Маска

Володимир Зеленський прокоментував нещодавні заяви Ілона Маска щодо країн Європи. За його словами, зараз Україна зосереджена на посиленні власної протиповітряної оборони, а не на емоціях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна. Зазначається, що відповідну заяву глава держави зробив під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен.

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Зеленський висловився про підтримку України

У Володимира Зеленського запитали, чи викликає в нього тривогу питання підтримки України з боку країн Європи через спроби Ілона Маска долучитися до внутрішньої політики і підтримувати сили, які, можливо, критично ставляться до України.

У відповідь президент сказав, що Україна має "справді велику фінансову підтримку" – за його словами, йдеться про десятки мільярдів євро на підтримку бюджету та армії.

Я концентруюся, вибачте, на інших тривогах, які лунають, на жаль, поки що в українському небі, і тому ми концентруємося на посиленні нашої протиповітряної оборони. Ми базуємося не на емоціях, а на контрактах через наші сильні домовленості з країнами світу,

– наголосив Зеленський.

Також глава держави додав, що вже було укладено 27 двосторонніх безпекових договорів із партнерами, і на 2025 рік уже "є конкретні суми, на що той чи інший відсоток іде".

До слова, раніше Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до Ілона Маска. У новому інтерв'ю президент зізнався, що хотів би, щоб мільярдер був "максимально" на боці України.