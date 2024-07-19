Зустріли стоячи: Зеленський виголосив історичну промову перед урядом Британії

19 липня Володимир Зеленський виступив перед урядом Британії. Він став першим першим іноземним лідером, який особисто звернеться до Кабінету з 1997 року,

18 липня президент України прибув до Великої Британії для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Тепер 19 липня Зеленський виступив з історичною промовою перед британськими урядовцями.

Дивіться також Ми можемо закінчити гарячу стадію війни до кінця року, – Зеленський

Що говорив Зеленський

Основний акцент український лідер зробив на питання щодо ударів по Росії далекобійною зброєю. Політик попросив Лондон допомогти Києву отримати від союзників відповідні дозволи. Зеленський пояснив, що "далекобійне рішення" дозволить зміцнити українську оборону та знищити цілі райони у Росії, де ворог тримає зброю.

Я прошу Вас продемонструвати своє лідерство,

– звернувся президент до британців.

У промові Зеленський підкреслив, що у Москві добре знають, що у Лондоні можуть ухвалювати рішення, які можуть призвести до завершення цієї війни.

Ми повинні пам'ятати, що в багатьох аспектах Росія є слабша. Єдина конкурентна перевага, яка залишилася у Путін, – це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. Досить небезпечна суміш. Ми маємо позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї. І за його зневагу до людського життя він має заплатити втратами і поразкою,

– заявив президент.

Зеленський пізніше уточнив, що обговорив з прем'єром Британії також низку важливих питань. Зокрема, ситуацію на фронті, затвердження Стратегії морської безпеки України.

Виступ Зеленського: дивіться відео

Що казав прем'єр Британії

Виступ Зеленського перед британським кабміном – це історична подія. Адже вперше з 1997 року іноземний лідер мав змогу звернутися особисто до урядовців Великої Британії.

Українського президента кабінет міністрів Великої Британії зустрів бурхливими оплесками.

Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і вам тут дуже раді. Для мене велике задоволення і привілей вітати вас сьогодні вранці на Даунінг-стріт. Це справжній шматок історії,

— сказав прем'єр-міністр Кір Стармер Зеленському.

Стармер наголосив, що те, що Зеленський став першим іноземним лідером XXI століття, який особисто звернувся до кабінету міністрів, свідчить про те, "яку повагу він має в цій країні та в усьому світі".

Прем'єр запевнив, що підтримка України з боку Британії є непохитною, а російська агресія не має залишатися безкарною.

Стармер зустрічає Зеленського: дивіться відео

Нагадаємо, що вчора Зеленського приймав Чарльз ІІІ.