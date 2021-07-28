Зеленський вивів Хомчака зі складу РНБО: хто його замінив

28 липня 2021 , 20:51
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський вивів зі складу РНБО Руслана Хомчака, якого звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість увів у склад новопризначеного Валерія Залужного.

Відповідний указ опублікували на сайті Офісу Президента 28 липня. Він набрав чинності з моменту публікацїі. 

До теми Валерій Залужний – новий головнокомандувач ЗСУ

Зеленський вивів Руслана Хомчака зі складу РНБО

Президент України підписав указ щодо змін у складі Ради національної безпеки і оборони України. 

Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Руслана Хомчака,
– мовиться у повідомленні. 

Замість нього увели до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Валерія Залужного – головнокомандувача ЗСУ. 

Що цьому передувало

  • 27 липня Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнитиз посади головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. У той же день на його місце призначив Валерія Залужного
  • Руслан Хомчак отримав посаду в РНБО. Він стане першим заступником секретаря РНБО.
  • Попередньо повідомляли, що між главою Міноборони Андрієм Тараном та екскомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком спалахнув конфлікт. Першим це зауважив журналіст Юрій Бутусов. У повідомленні мовилося що ситуація настільки складна, що політики нібито навіть не вітаються.
  • Згодом Олексій Арестович розповів, що у відносинах Тарана і Хомчака – криза, бо немає унормованого розподілу обов'язків між їхніми посадами. За словами Арестовича, обидва політики претендують на одні і ті самі засоби та фінанси.
Автор: Діана Квасневська