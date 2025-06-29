Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін, – Костенко
- Президент Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни.
- Рішення ще має бути розглянуто у Верховній Раді для законодавчого закріплення.
- Вихід з конвенції дозволить українським силам законно використовувати протипіхотні міни у війні проти Росії.
Українським силам буде дозволено використовувати протипіхотні міни у війні проти Росії. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
29 червня у дописі в Facebook секретар комітету Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко повідомив, що президент Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід нашої держави з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін, передає 24 Канал.
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Україна узаконює протипіхотні міни
Нардеп заявив, що реальність війни давно вимагала від України вийти з Оттавської конвенції.
Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв'язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень,
– наголосив Костенко.
Він уточнив, що питання щодо виходу України з конвенції має бути ще розглянуто у Верховній Раді. "Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території", – додав нардеп.
Нагадаємо, що нещодавно Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща оголосили про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. Ці країни хочуть замінувати райони вздовж кордонів з Росією, щоб створити в Європі нову "залізну завісу".