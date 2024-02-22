Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків

Сьогодні вніс до Верховної Ради новий законопроєкт. Йдеться про демобілізацію строковиків.

Про це стало відомо у четвер, 22 лютого, передає 24 Канал. Зауважимо, що вже з'явився текст документа.

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Що відомо про законопроєкт

Проєкт Закону про внесення змін до глави XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби з'явився на офіційному вебпорталі парламенту.

У карті законопроєкту зазначено, що 22 лютого президент визначив його як невідкладний. Рада вже отримала. Проєкт закону направили на розгляд Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Зауважимо, що вже з'явився текст законопроєкту 11035.

Військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України,

– йдеться в проєкті закону.

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Коротко, що цьому передувало

Наприкінці листопада 2023 року секретар РНБО розповів, що питання демобілізації військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився, обговорювали на Ставці Верховного Головнокомандувача.

Тоді Данілов заявив: "Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх".

Окрім того, посадовець зазначив, що строковики, в яких закінчився термін служби, однак, вони мають бажання залишитися, можуть зробити це, уклавши контракт. Інші – будуть демобілізовані.

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