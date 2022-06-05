Зеленський вперше з початку вторгнення Росії вирушив до Запоріжжя

Президент Володимир Зеленський 5 червня приїхав до Запоріжжя. Це його перший візит від початку повномасштабної війни.

Зеленський приїхав до Запоріжжя разом з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та його заступником Кирилом Тимошенком. Останній опублікував історії в інстаграмі з локацією регіону.

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Президент зустрівся з місцевою владою та жителями Маріуполя. Зокрема, на зустрічі було багато дітей. Деталі візиту поки невідомі. Ймовірно, президент прокоментує згодом.



Зеленський у Запоріжжі / Фото з інстаграму Кирила Тимошенка

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Візит Зеленського на Харківщину

29 травня Зеленський відвідав Харківщину – також вперше від початку повномасштабного вторгнення. Президент побував на передовій, де нагородив військових.

Також він оглянув зруйновані будинки Харкова, зокрема, у Салтівському районі. Цю територію вороги атакували найбільше. Загалом у північних та східних мікрорайонах міста окупанти знищили 30,2% від усього житлового фонду. Зеленський наголосив, що ми все відбудуємо та наповнимо життям.

Президент зустрівся з місцевою владою та запропонував зменшити використання панельних будинків. Їх треба замінити на новіші та надійніші, особливо на зруйнованих територіях. Крім того, тепер помешкання слід будувати з укриттями. Для цього Україна шукатиме гроші та кредитні лінії.

Яка ситуація на Запоріжжі

Росіяни тимчасово окупували частину Запорізької області. Там вони залякують представників місцевої влади та знущаються з мирних жителів. Є випадки як примусової, так і добровільної колаборації.

Крім того, загарбники регулярно обстрілюють населені пункти. Наприклад, 5 червня вони вдарили по Оріхову та Гуляйполю. Гатили з реактивних систем залпового вогню. Загинула літня жінка. Пошкоджень зазнали 5 будинків та квартира.

До активних обстрілів окупанти вдаються, тому що не мають сил для наступу. Тим часом українські захисники просуваються на Запоріжжі. Росіяни 3 червня спробували зупинити їх, але відступили.

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