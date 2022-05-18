Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" українським воїнам, які мають звання Героя України

Українські військові у війні проти російських загарбників проявили неймовірну майстерність та відвагу. Їм вдалося зламати плани ворога та завдати росіянам шалених втрат.

Президент України Володимир Зеленський нагородив наших воїнів орденом "Золота Зірка". Його вручають Героям України за визначний геройський вчинок.

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Вручення "Золотої Зірки"

Глава держави нагородив орденом "Золота Зірка" військових ЗСУ, яким отримали звання Героїв України.

Хочу подякувати за те, що кожного дня, ризикуючи своїм життям, ви захищаєте нашу державу, кожного й кожну з нас, захищаєте наші домівки, нашу землю, наших дітей. Вам вдячний кожен громадянин нашої держави,

– сказав Зеленський.

Найвищу державну нагороду отримав полковник Сергій Барановський. Під його керівництвом наша майстерна артилерія завдала потужних ударів по об'єктах ворога на Луганщині та Донеччині. Завдяки цьому ворог втратив зброю, техніку та підрозділи тилового забезпечення.

Орден "Золота Зірка" отримав також полковник Сергій Мусієнко: він брав участь у знищенні сил ворога біля Харкова та на Харківському напрямку. Під його керівництвом наша артилерія завдала ворогу великих втрат, завдяки чому територія залишилася під контролем ЗСУ.

Новини з фронту: коротко про останні події

Російські окупанти знову проявляють активність у прикордонних районах Сумської області. Лунають вибухи, місцевих мешканців повідомили про загрозу артилерійського обстрілу.

Український суд вже оголосив вирок двом бойовикам та російському агенту. Колаборант проведе за ґратами 13 років, бойовики так званого "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів – 8 та 10 років.

У Мелітополі героїчним партизанам вдалося підірвати ворожий бронепотяг. Внаслідок вибуху були пошкоджені дві колії. Вибухівку герої встановили просто на залізниці, вона здетонувала просто під російськими окупантами.

Російський солдат визнав свою провину у вбивстві мирного українця на Сумщині. Вадим Шишимарін зізнався, що вбив беззбройного 62-річного чоловіка, та заявив про готовність надати свідчення у справі.

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