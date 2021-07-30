Зеленський вшанував пам’ять загиблих воїнів, які боронили Авдіївку
Джерело:Офіс Президента
Під час робочої поїздки в Донецьку область президент Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль та інші високопосадовці поклали квіти до Меморіалу пам’яті воїнів ООС та АТО, які загинули в боях за Авдіївку.
До меморіалу прийшли члени РНБО, які приїхали на виїзне засідання, яке має відбутися сьогодні, 30 липня.
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В Авдіївці відбуваються заходи до річниці визволення
Президент Володимир Зеленський прибув в Авдіївку на святкування 7 річниці звільнення міста від російських бойовиків. Разом із ним прибули прем'єр-міністр Денис Шмигаль та інші члени РНБО. Вони планують провести там перше виїзне засідання.
Та перед тим високопосадовці взяли участь у вшануванні полеглих у боях за Авдіївку воїнів біля Меморіалу пам'яті, який встановили у 2017 році.
Після покладення квітів до Меморіалу, президент Зеленський заявив, що вшановувати українських воїнів потрібно усюди, де вони загинули, захищаючи рідну землю.
Гідне вшанування пам’яті наших українських героїв – наш обов’язок. І я радий, що для цього після семи років війни в цьому місці нарешті з’явився відповідний символ – знак пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України й добровольчих формувань, які загинули в боях за Авдіївку. Це не подія й не новина. Це – норма. Так і має бути. І так має бути в кожному місті й селищі України, за які загинули українські бійці, віддавши найголовніше, що в них було, – своє життя,
– сказав президент.
Зеленський, Шмигаль та члени РНБО вшанували загиблих воїнів / Фото Офісу Президента
Перше виїзне засідання РНБО
- 30 липня 2021 року РНБО вперше проведе засідання не у Києві, а в Донецькій області.
- Секретар відомства Олексій Данілов анонсував розгляд 8 питань, серед яких питання енергетичного сектору, води та медицини.
- Також Данілов запевнив, що виїзні засідання відбуватимуться часто для залучення представників органів місцевого самоврядування.