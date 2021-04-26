До нормандського формату повинні приєднатися США, Британія і Канада, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що формати ведення переговорів з Росією треба змінювати. Президент України пропонує, щоб до нормандського формату долучилися США, Велика Британія та Канада.
Джерело:Financial Times
Про шляхи та способи досягнення прогресу у переговорах України та Росії щодо окупованих територій український лідер розповів в інтерв'ю виданню.
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Зеленський про мінський формат
Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня,
– зазначив Зеленський.
Президент України запропонував, аби до нормандського формату приєдналися США, Велика Британія і Канада.
Він також висловив сподівання, що зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна все ж відбудеться, і це матиме хоча б невеликий позитивний результат для України.
Що відомо про формати переговорів з Росією
- Наразі мирні перемовини України та Росії відбуваються у 2 форматах – мінському й нормандському.
- Мінський є регулярним процесом і передбачає участь 2 сторін конфлікту за посередництва ОБСЄ. Нормандський – перемовини глав держав 4 країн: України, Росії, Німеччини та Франції.
- Однак за майже 7 років війни жоден з форматів не є дієвим через неготовність російської сторони до співпраці.