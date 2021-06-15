Не за лаштунками, а за одним столом переговорів, – Зеленський про членство України в НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна заслужила доєднатись до Північноатлантичного альянсу. Для цього офіційний Київ провів чимало роботи.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час форуму "Україна 30". Президент вважає, що Україна варта того, щоб перебувати на одному рівні з країнами НАТО.

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Ми заслуговуємо бути на одному рівні, – Зеленський

Щодо обіцянок, які дає Альянс українській стороні, то це мають бути не просто меседжі, які надходять від США Росії.

Ми достойні бути членами Альянсу, якщо Альянс бачить Україну не десь за лаштунками, а за одним столом. Я вважаю, що ми дійсно заслуговуємо бути на одному рівні, ми не повинні проситися,

– сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що в України – міцна внутрішня політика, яка полягає у повазі до України, як до нації. І це, вважає Зеленський, подобається не усім лідерам.

На саміті НАТО країни висловили підтримку України

Зазначимо, що в комюніке саміту НАТО в Брюсселі країни-члени підтвердили підтримку України на шляху до Альянсу на основі Плану дій щодо членства. Проте задля цього Києву слід продовжити реформи – мовиться про сферу оборони, децентралізацію, СБУ та інші.

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Президент Зеленський подякував партнерам за підтримку, проте наголосив, що Україна би хотіла почути конкретні часові межі для зближення з Альянсом.