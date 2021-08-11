Враховує загрози: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію економічної безпеки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про стратегію економічної безпеки до 2025 року. Відтак він ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони.

Згідно з документом, національні інтереси – це розвиток економіки і інтеграція нашої держави у європейський простір. А також – розвиток економічної співпраці з іншими країнами.

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Про що мовиться у документі

У документі мовиться, що стратегія щодо забезпечення економічної безпеки має 2 напрямки, які пов'язані між собою:

розвиток;

безпека.

В напрямі безпеки України важливе місце займають виклики, які пов'язані з агресією Росії. Руйнування економіки – це цілеспрямована дія держави-агресора, яка є частиною гібридної війни.

Країна-окупант використовує економічні інструменти впливу, зокрема санкції щодо українських товарів та послуг.

Які завдання стратегії

Кабмін на початку березня ухвалив стратегію економічної безпеки , проєкт якої запропонував Зеленський.

Завдання документа – забезпечувати стійкість щодо економічних загроз та викликів. А також – зберігати і розвивати потужність України у сфері економіки.

Стратегія враховує виклики і загрози в таких безпекових галузях: