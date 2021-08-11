Враховує загрози: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію економічної безпеки

11 серпня 2021 , 18:01
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Джерело:

пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про стратегію економічної безпеки до 2025 року. Відтак він ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони.

Згідно з документом, національні інтереси – це розвиток економіки і інтеграція нашої держави у європейський простір. А також – розвиток економічної співпраці з іншими країнами.

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Про що мовиться у документі

У документі мовиться, що стратегія щодо забезпечення економічної безпеки має 2 напрямки, які пов'язані між собою:

  • розвиток;
  • безпека.

В напрямі безпеки України важливе місце займають виклики, які пов'язані з агресією Росії. Руйнування економіки – це цілеспрямована дія держави-агресора, яка є частиною гібридної війни.

Країна-окупант використовує економічні інструменти впливу, зокрема санкції щодо українських товарів та послуг. 

Нагадаємо! Кабмін на початку березня ухвалив стратегію економічної безпеки, проєкт якої запропонував Зеленський.

Які завдання стратегії

Завдання документа – забезпечувати стійкість щодо економічних загроз та викликів. А також – зберігати і розвивати потужність України у сфері економіки. 

Стратегія враховує виклики і загрози в таких безпекових галузях: 

  • економічна;
  • фінансова;
  • виробнича;
  • зовнішньоекономічна;
  • інвестиційно-інноваційна;
  • макроекономічна.
Автор: Анастасія Мигидюк