Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський підписав указ про план реалізації стратегії кібербезпеки України. Раніше відповідне рішення було схвалено на засіданні РНБО ще 30 грудня 2021 року.

Указ підписаний президентом 1 лютого 2022 року. Контроль за його виконанням Володимир Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

До слова Зеленський підписав указ про перехід на професійну армію

План реалізації стратегії кібербезпеки

Рада національної безпеки й оборони на своєму засіданні 30 грудня 2021 року вирішила:

схвалити план реалізації стратегії кібербезпеки України,

Кабміну під час підготовки відповідних законопроєктів передбачити гроші на виконання плану стратегії,

так само Кабінету Міністрів за участі СБУ, зовнішньої розвідки та Націнституту стратегічних досліджень забезпечити виконання плану, згідно з його індикаторами, а також кожні пів року надавати інформацію про стан виконання стратегії.

Проблеми з кібербезпекою України

Лише в січні 2022 року Україна зазнала однієї з найсильніших кібератак за останні роки. Поки що невідомі хакери атакували сайти українських міністерств та залишили повідомлення-погрозу.

Згодом Центр інформаційної безпеки знайшов зв'язки, які вказували на те, що кібератаку могли організувати з сусідньої Росії.

Що цікаво, схоже на те, що хакери хотіли виставити кібератаку, буцімто таку, що проведена з Польщі. Тож повідомлення на зламаних сайтах була зокрема й польською мовою. Щоправда, ламаною.