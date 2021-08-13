Зеленський ввів у дію рішення РНБО про водні ресурси

13 серпня 2021 , 22:10
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указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський 13 серпня увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо водних ресурсів. Воно передбачає, що влада має подбати про очищення води, а також про посилення відповідальності за порушення водного законодавства.

Рішення датується 30 липня. Контролюватиме його виконання секретар РНБО Олексій Данілов.

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Що передбачає рішення РНБО

  • Кабміну має утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України. Крім того, уряд розробить протягом трьох місяців законопроєкти про посилення відповідальності за порушення водного законодавства.
  • Урядовці мають підготувати правки до закону про загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну Дніпра.
  • Зеленський доручив уряду подумати про розширення джерел формування Державного фонду розвитку водного господарства.
  • Натомість місцева влада має провести інвентаризацію інженерної інфраструктури зрошувальних систем.
  • Також підготують звернення до уряду Японії, щоб укласти договір для реалізації реконструкції споруд очищення стічних каналізаційних вод та будівництва лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації.
  • Місцева влада планує затвердити Програму у сфері питної води, водопостачання та водовідведення. Це означає, що протягом пів року мають встановити станції доочищення питної води на системах централізованого водопостачання. Насамперед у садочках, школах та медзакладах.

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Автор: Ольга Музика