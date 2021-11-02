Зеленський ввів у дію санкції РНБО за російські "вибори" на окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 14 жовтня. Згідно з ним, спеціальні санкції застосують проти осіб, причетних до так званих "виборів" Росії на території окупованих Донбасу та Криму.

Тексти відповідних наказів оприлюднили на сайті Офісу Президента – від 30 жовтня 2021.

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Контроль за виконанням рішенням РНБО поклали на секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова.

На засіданні РНБО санкції ввели проти понад 230 осіб

Зазначимо, що 14 жовтня на засіданні РНБО персональні економічні та інші спеціальні санкції ввели проти 237 осіб.

Усі вони були причетні до проведення голосування за російську Держдуму на території окупованого Криму та Донбасу. Одразу після засідання імен підсанкційних осіб не називали.

Раніше обмеження вводили проти кандидатів та членів комісій

Попередній раз каральні обмеження – проти причетних до виборів російських громадян та російських компаній – ввели 17 вересня.

Тим часом Майже половина росіян вважає вибори в Держдуму нечесними – це рекорд

Частина з осіб, які потрапили у перелік, були кандидатами на виборах до Державної думи Росії, також назбиралось понад пів сотні членів так званих "виборчих комісій".