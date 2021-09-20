Зеленський вже вилетів до США на сесію Генасамблеї ООН, – ЗМІ

Виступ Зеленського запланований на другу половину середи, тобто 22 вересня.

До теми Кулеба назвав "червону нитку" переговорів Зеленського під час Генасамблеї ООН

Що відомо про сесію Генасамблеї ООН

76-та сесія Генасамблеї ООН стартувала 14 вересня. До слова, делегати проголосували за включення до порядку денного питання окупації українських територій.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав, що під час участі у заході Зеленський консолідує міжнародну підтримку України заради протидії агресії Росії. Крім того, акцент спрямують на залучення інвестицій та боротьбу з пандемією COVID-19.

Що ще робитиме Зеленський в США

Зеленський проведе у Штатах низку двосторонніх зустрічей. Наприклад, з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Серед них буде й Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш.

Заплановані зустрічі також з президентами Польщі, Молдови та Грузії.

Крім того, президент має зустрітись з бізнесменами та інвесторами, а також українською громадою в США.

Попередній візит Зеленського до США: коротко

1 вересня 2021 відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Президенти у Вашингтоні обговорили безпекові, енергетичні та стратегічні питання. У результаті США пообіцяли надати військову допомогу Україні – фінансову та комплексами Javelin. Окрім цього, уклали оборонну й космічну угоду.

Українські делегати також уклали Меморандум щодо комерційного співробітництва, угоду в аграрній сфері та охорони здоров'я.