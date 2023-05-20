Мир стане ближчим: Зеленський прибув у Японію на саміт G7

Володимир Зеленський прибув у Японію. Там у Володимира Зеленського запланована низка важливих зустрічей.

У неділю 21 травня Володимир Зеленський буде присутній на зустрічі лідерів G7 у Хіросімі. В межах поїздки у президента заплановано ще багато важливих зустрічей.

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Володимир Зеленський вже в Японії

Зранку 20 травня Володимир Зеленський приземлився у Японії, де він зустрінеться зі світовими лідерами на саміті G7. Президент прибув до Хіросіми на французькому урядовому літаку.

На відео видно, що в аеропорту Зеленський довго не затримався – він одразу сів в автівку та вирушив у дорогу. Це перша поїздка Володимира Зеленського до Японії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До слова, в МЗС Японії спочатку планували, що президент України буде присутнім на саміті онлайн, проте як сказали у відомстві, "він висловив велике бажання приєднатися до зустрічі особисто".

Володимир Зеленський в Японії: фото ОП

Зеленський прибув у Японію: дивіться відео

Зеленський проведе ряд важливих зустрічей

Глава держави написав, що його очікують важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Наразі відомо, що президент повинен зустрітися з прем'єром Японії Фуміо Кішідою та президентом США Джо Байденом.

Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим,

– написав він.

Зауважимо, що Володимир Зеленський запрошений як гість на останній день саміту G7, що відбудеться 21 травня. Саме у неділю світові лідери розглядатимуть питання миру та стабільності у світі. Проте які плани у Зеленського в Хіросімі на суботу наразі невідомо.

У Японії президент зустрінеться з Байденом

Раніше повідомлялося, що у Фукусімі Зеленський має зустрітися із президентом США Байденом.

Видання Politico з посиланням на американських і українських чиновників, що після зустрічі Байден планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму 375 мільйонів доларів.

Попередні візити Зеленського

Щоб посилити підтримку України, Володимир Зеленський останні тижні відвідав низку країн: