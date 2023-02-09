Зеленського у Європарламенті зустріли стоячи та гучними оплесками: емоційні відео
Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю 9 лютого. Він виступив з потужною промовою в Європарламенті.
Лідери Євросоюзу привітали українського лідера гучними оплесками. Зеленський розпочав свою промову зі слів "Слава Україні", інформує 24 Канал.
Важливо Я тут, щоб захистити шлях українців додому, – головне з промови Зеленського у Європарламенті
Як Зеленського зустріли в Європарламенті
Коли український президент увійшов до залу Європарламенту, усі лідери ЄС зустріли його стоячи та оплесками. Потім Зеленський зі сльозами на очах сказав "Слава Україні".
Як Зеленського зустріли у Європарламенті: дивіться відео
Під час промови Зеленський подякував усім європейцям за допомогу і спільну боротьбу.
Ми захищаємося від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми українці на полі бою разом з вами,
– сказав президент.
За словами Зеленського, Україна захищає європейські цінності та європейський спосіб життя.
Загроза Європі сьогодні – це диктатор із божевільними запасами радянської зброї та підживленням зброї від інших диктатур, зокрема іранського режиму,
– заявив Зеленський під час своєї промови.
Зауважимо, що український лідер вже завершив промову в Європарламенті. Після цього там знову заграли гімни України та ЄС.
Після виступу Зеленського у Європарламенті заграв гімн України: дивіться відео
Зеленський в Європарламенті / Скриншоти з відео
Зеленський приїхав на саміт ЄС
- Напередодні іноземні ЗМІ повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон разом з українським лідером Володимиром Зеленським вирушать на саміт ЄС.
- Український президент хоче отримати далекобійну артилерію, обіцяні танки, винищувачі та боєприпаси.
- Також Зеленський хоче отримати підтримку від ЄС мирного плану президента. Таким чином, європейські лідери мають підтримати "саміт формули миру".
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Зеленського на теренах Брюсселю. Вона констатувала, що місто є серцем "європейської родини", до якої, звісно, належить Україна.
- Зеленський разом з головою ЄП Робертою Мецолою прослухали гімн України та гімн Євросоюзу. Вони звучали перед промовою нашого президента в Європарламенті.