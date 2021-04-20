Зеленський закликав ФОПів активніше подавати заявки для отримання 8 тисяч гривень

У порталі "Дія" триває реєстрація заявок на отримання 8 тисяч гривень карантинної допомоги, передбаченої для підприємців у червоних зонах. Президент Володимир Зеленський закликав людей не гаяти часу.

За словами Зеленського, малий і середній бізнес створює близько 7 мільйонів робочих місць. Це важлива складова української економіки.

Важливо Карантинні виплати: як отримати 8 тисяч для ФОП

Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам,

– наголосив президент.

Крім того, глава держави попросив місцеву владу не стояти осторонь, а також допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів. До речі, розмір цих виплат вже визначатимуть на місцях.

Скільки українців вже подали заявки

Станом на 20 квітня вже близько 110 тисяч людей подали відповідні заявки. Однак Зеленський закликав реєструватись активніше, щоб отримати гроші вже цього місяця.

Що відомо про карантинну допомогу

У березні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень, як це було під час зимового локдауну.

Згодом схвалили відповідний законопроєкт. Він набув чинності 9 квітня.

Важливо, що гроші можуть отримати тільки ті підприємці та найманці працівники, які потрапили у червону зону карантину. Подати заявку можна буде до 31 грудня 2021 року.

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