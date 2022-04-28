Зеленський закликав генсека ООН допомогти зупинити депортацію українців в Росію

Президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека ООН, який прибув з офіційним візитом до Києва, звернувся Антоніу Гутерреша з важливим закликом.

Прохання українського гаранта стосується депортації українців до Росії, яку активно проводить ворог, інформує 24 канал.

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Зустріч генсека ООН та Зеленського у Києві

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що закликав очільника ООН докласти зусилля задля припинення примусового та незаконного вивезення українців на територію держави-агресорки – Росію. Зеленський додав, що на сьогодні йдеться про сотні тисяч українців.

Це і дорослі, й діти, які фактично вкрадені. Президент підкреслив, що наразі надважливе завдання для Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародної організації з питань міграції отримати доступ до громадян України, яких депортували до Росії. Крім того, вони мають докласти зусилля задля того, щоб забезпечити повернення цих людей на Батьківщину якомога швидше.

Більше про депортацію українців:

ЦПД у середині квітня повідомляв, що до Росії примусово вивезли з тимчасово окупованих територій 766 тисяч громадян України. Серед них 144 тисяч – це діти. Принаймні саме такі дані надає Міноборони Росії.

Про злочини росіян також говорив і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він заявив, що у Маріуполі ворог не лише вбиває мирне населення, але й відправляє людей у концтабори. Крім того, відомо про факти депортації українських дітей у російську глибинку, зокрема, у Сибір та Владивосток.

До теми – пресконференція Зеленського та генсека ООН: дивитися відео