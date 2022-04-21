Зеленський закликав мешканців окупованих територій не надавати окупантам персональних даних

Володимир Зеленський закликав мешканців Півдня дуже уважно ставитись до інформації, яку вони надають російським окупантам. Зокрема, коли останні просять заповнити "анкети".

Президент України застеріг жителів зокрема Херсонщини та Запоріжжя. Про це Зеленський сказав під час вечірнього звернення 21 квітня.

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Людям з окупованих територій треба обережно надавати дані ворогам

Закликаю мешканців південних районів України – в Херсонській та Запорізькій областях – дуже уважно ставитись до того, яку інформацію про себе ви даєте загарбникам. І якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте – це не для того, щоб вам допомогти,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що вороги збирають дані суто для того, щоб просто "переписати" людей, які живуть на певній території, як вони кажуть.

Президент зауважив, що й не для того, щоб дати якусь гуманітарну допомогу.

"Це для того, щоб реально сфальшувати на вашій землі так званий "референдум", якщо надійде команда з Москви реально влаштувати таку виставу. І це – реальність. Будьте обережні", – попередив Президент України.

До речі, Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що Росія планує провести "референдум" на Херсонщині 1 травня.

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