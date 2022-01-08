Зеленський закликав Сенат США ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Володимир Зеленський закликав проголосувати за запровадження санкцій проти "Північного потоку-2". Мовиться про голосування в Сенаті Штатів.

Відповідну інформацію президент розмістив на своїй сторінці в твітері. Про це він написав 8 січня.

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Зеленський закликав ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436:,

– написав президент.

Володимир Зеленський подякував сенаторам Чаку Шумеру та Теду Крузу згоду поставити на голосування зупинку російського "Північного потоку – 2".

У документі мовиться про накладення санкцій щодо організацій, відповідальних за планування, будівництво або експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" та їхніх корпоративних посадових осіб.

До речі, у травні 2021 року Верховна Рада скерувала до конгресу США звернення щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Останні новини щодо російського газогону "ПП-2"

На початку 2022 року глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що на тлі заяв щодо скупчення російських військ біля України не уявляє, що газопровід може запрацювати, якщо Росія знову нападе на Україну.

Згодом він пояснив, що США спільно з ЄС намітили 2 шляхи впливу на Володимира Путіна у питанні України. Мовиться про дипломатію та стримування з масштабними наслідками і втратами для Росії.

Очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан запевнив, що додаткова агресія проти України матиме для Росії "серйозні стратегічні наслідки". Міністр заявив, що можуть обговорювати закриття "Північного потоку-2".

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