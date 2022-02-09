Зеленський закликав країни-члени ЄС підтримати обороноздатність України

Володимир Зеленський 9 січня зустрівся з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом. Глава держави наголосив на важливості підтримки України на тлі російської загрози.

Деталі зустрічі політиків

Темою зустрічі було обговорення безпекової ситуації довкола України. До речі, візит іспанського міністра до Києва присвячений відзначенню 30-ліття дипломатичних відносин між державами.

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Зеленський розповів Альбаресу про ініціативи української сторони щодо активізації нормандського формату. Політик наголосив, що зараз для України особливо важливою є підтримка європейських країн. Адже вона допоможе досягти миру.

Важливо, щоб ЄС, кожна його держава-член підтримували нас сьогодні у зміцненні обороноздатності української армії,

– заявив президент.

Він сподівається, що Іспанія підтримає членством України у Євросоюзі.



Зеленський зустрівся з очільником МЗС Іспанії / Фото Офісу Президента

Іспанський міністр пообіцяв санкції проти Росії

Під час брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою Альбарес заявив, що ЄС погодив низку санкцій проти Росії. Обмеження введуть "дуже швидко", якщо Кремль нападе на Україну.

Водночас сам міністр наголосив, що є прихильником дипломатичного врегулювання ситуації. Очільник МЗС Іспанії вважає, що у переговорів є всі шанси на успіх.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.