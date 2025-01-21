Зеленський у Давосі дорікнув Фіцо за "газову залежність" від Росії

Володимир Зеленський наголосив на необхідності енергетичної незалежності Європи від Росії. Крім того, він дорікнув за позицію словацького прем’єра Роберта Фіцо.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Зеленський підкреслив, що купівля російського газу несумісна з безпековими гарантіями від США.

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До чого Зеленський закликав Європу

Зеленський, говорячи про безпеку Європи, підкреслив важливість того, щоб жодна європейська країна не залежала від одного постачальника енергоресурсів, особливо від Росії.

У цьому контексті він згадав заяви президента США Дональда Трампа щодо намірів збільшити експорт енергоносіїв.

Президент України також закликав європейські країни активніше працювати над досягненням енергетичної незалежності в довгостроковій перспективі.

Не можна продовжувати купувати газ у Москви і водночас очікувати гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно. Наприклад, прем'єр-міністр Словаччини не шукає доступу до американського газу, але не втрачає надії користуватися безпековою парасолькою США,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Фіцо звинуватив словацьку опозицію у підлабузництві перед Зеленським. Він також пригрозив накласти вето на допомогу Україні з боку ЄС, якщо транзит російського газу не відновиться.