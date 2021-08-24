Зеленський заплакав під час перформансу до Дня Незалежності: чуттєве відео
Джерело:24 канал
У Києві перед військовим парадом на Хрещатику показали чуттєву театралізовану виставу "ДНК". Кадри розчулили президента Володимира Зеленського.
У прямому ефірі було видно, що Володимир Зеленський не стримав сліз, дивлячись перформанс. Дійство показали перед початком масштабного військового параду на Хрещатику.
Більше про це ДНК українців відвойовує своє: перед військовим парадом показали щемливе відео
"День народження країни": зворушливе дійство на Хрещатику
Перформанс складався із двох частин: відео, яке транслювали на екранах та "живої" театралізованої. У відео показали найважливіші постаті та події з української історії. Маленька українка з квітами символічно проходила шлях, який за багато століть пройшла й Україна. Показавши Київську Русь, Козаччину, Визвольну війну, Голодомор, розпад СРСР, на кадрах передали багатовікову історію нашої держави.
Дівчинка-героїня ролика, яка біжить Майданом / Фото ОП
Далі дівчинка з екрана "перенеслася" на Майдан Незалежності, тримаючи у руках той же букет, що на відео. Спершу вона крокувала, а згодом впевнено побігла до колони військових-захисників. Квіти вона вручила українському воїну.
Дитина обійняла воїна і передала йому свій букет / Фото ОП
Президент уважно дивився і ролик, не стримуючи своїх емоцій.
День народження України: дивіться повне відео
У мережі користувачі зазначили, що перформанс був справді дуже зворушливим і стримувати сльози було важко.
Парад до Дня Незалежності України: головне
- На початку параду Володимир Зеленський виголосив вітальну промову.
- Він вручив нагороди видатним українцям та підписав указ про створення Дня розквіту української державності. Його відзначатимуть 28 липня.
- Згодом почався військовий парад, у якому взяли участь як українські, так і іноземні військові.
- До заходу залучили морську авіацію ВМС, авіацію Повітряних сил та армійську авіацію Сухопутних військ ЗСУ. На Хрещатик виходили 3 колони – піша, повітряна та механізована.
- Загалом на святкування Дня Незалежності витратили близько 5,5 мільярда гривень.