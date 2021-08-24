Зеленський заплакав під час перформансу до Дня Незалежності: чуттєве відео

У Києві перед військовим парадом на Хрещатику показали чуттєву театралізовану виставу "ДНК". Кадри розчулили президента Володимира Зеленського.

У прямому ефірі було видно, що Володимир Зеленський не стримав сліз, дивлячись перформанс. Дійство показали перед початком масштабного військового параду на Хрещатику.

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Перформанс складався із двох частин: відео, яке транслювали на екранах та "живої" театралізованої. У відео показали найважливіші постаті та події з української історії. Маленька українка з квітами символічно проходила шлях, який за багато століть пройшла й Україна. Показавши Київську Русь, Козаччину, Визвольну війну, Голодомор, розпад СРСР, на кадрах передали багатовікову історію нашої держави.



Дівчинка-героїня ролика, яка біжить Майданом / Фото ОП

Далі дівчинка з екрана "перенеслася" на Майдан Незалежності, тримаючи у руках той же букет, що на відео. Спершу вона крокувала, а згодом впевнено побігла до колони військових-захисників. Квіти вона вручила українському воїну.



Дитина обійняла воїна і передала йому свій букет / Фото ОП

Президент уважно дивився і ролик, не стримуючи своїх емоцій.

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У мережі користувачі зазначили, що перформанс був справді дуже зворушливим і стримувати сльози було важко.

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