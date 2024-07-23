Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану та мобілізації: комітет Ради підтримав

Президент вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження його указів щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Відповідні документи вже з'явилися на сайті Верховної Ради України. Обидва законопроєкти президент подав 23 липня.

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В Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію

Це буде вже 12 голосування Ради за воєнний стан. Варто зазначити, що щоразу дію воєнного стану та мобілізації продовжують на 90 днів. Дія чинних законопроєктів закінчується 11 серпня 2024 року.

Воєнний стан Особливий правовий режим, який запроваджують у випадку збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності й територіальній цілісності. Саме у зв'язку з воєнним станом в Україні діють військові адміністрації, які отримують особливі повноваження.

Коли можуть схвалити ці укази

Нардеп Ярослав Железняк розповів, що Комітет з питань оборони одноголосно підтримав укази президента.

Після цього голосуватиме парламент, потрібно щонайменше 226 голосів.

Після того, як парламент затвердить укази про продовження воєнного стану та мобілізації, вони відправляться на підпис Володимиру Зеленському.

Коли в Україні закінчиться дія воєнного стану

Воєнний стан припиняється після закінчення терміну, на який його запровадили. Також дію воєнного стану можуть скасувати до закінчення цього строку – у випадку усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України та її територіальній цілісності.

Оскільки воєнний стан та мобілізацію щоразу продовжують на 90 днів, то найімовірніше, за новими наказами, вони триватимуть до 9 листопада 2024 року. І якщо російська агресія триватиме й надалі, їх знову продовжать.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни дію воєнного стану та мобілізації вже продовжували на такі терміни: